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Vietnam'da sel ve toprak kayması

Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan sel ve toprak kaymasında en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin arandığı bildirildi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:22
Vietnam'da sel ve toprak kayması

Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasının yaşandığı Lai Chau kentinde 5 kişinin, Ha Giang kentinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Sel sularına kapılan 12 kişinin arandığını ifade eden yetkililer, bazı bölgelerde toprak kayması nedeniyle evlerin yıkıldığını kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların iki gün daha devam edeceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da her yıl sel ve fırtına nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

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