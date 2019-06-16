Vietnam'ın ilk yerli otomobili Fadıl satışa çıkıyor

Vietnam'ın yerli otomobil üreticisi VinFast ürettiği ilk otomobil modeli Fadıl'ı 17 Haziran Pazartesi günü satışa sunacağını duyurdu.

Uzun vadede 500 bin otomobil üretmeyi hedefleyen şirketin ilk modeli olan Fadıl yaklaşık 19 bin 400 dolardan satışa çıkarılacak.

1.4 litre motorlu Fadıl, Kia'nın Morning modeli ile rekabet edecek.

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Vietnam'ın en büyük holding grubu Vingroup'un alt kuruluşu olan VinFast, ülkedeki orta sınıfın otomobillere olan ilgisinin hızla artması sayesinde iç pazarda Toyota ve Ford gibi dev otomotiv üreticileri ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Yılda 250 bin araç üretmeyi planlanayan şirket temmuz ayı sonunda spor ve sedan tipi iki otomobili de araçseverlerin beğenisine sunacak.

Şirket ayrıca yıl sonunda elektrikli motosiklet ve otobüs üretimini de hayata geçirmeyi planlıyor.