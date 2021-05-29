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Vietnam’da yeni COVID-19 varyantı keşfedildi

Vietnam hava yoluyla hızla yayılan, Hint ve İngiliz varyantlarının bir kombinasyonu olan yeni bir COVID-19 çeşidi keşfetti.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:34
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Vietnam’da yeni COVID-19 varyantı keşfedildi

Vietnam Hanoi ve Ho Chi Minh Şehri gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere, topraklarının yarısından fazlasında yeni salgınlarla başa çıkmak için mücadele ediyor.

Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, “Yeni bir melez varyant keşfettik" dedi.

Çok hızlı yayılıyor

Bu varyantın özelliği havada hızla yayılması.

Boğaz sıvısındaki virüs konsantrasyonu hızla artıyor ve çevreye çok güçlü bir şekilde yayılıyor.

Bu yeni varyantla kaydedilen vakaların sayısı ise henüz belirtmedi.

Katı kısıtlamalar getirildi

Sağlık Bakanlığı'na göre, Long'un açıklamasından önce Vietnam'da bilinen yedi koronavirüs varyantı vardı.

Yeni enfeksiyon dalgası nedeniyle yetkililer, ticari faaliyetlere katı sınırlar koymaya başladı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde kafe, restoran, kuaför ve masaj salonlarının yanı sıra turizm ve dini mekanların kapatılması talimatı verildi.

97 milyonluk bir ülke olan Vietnam’da şimdiye kadar bir milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

TRT HABER

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:03
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