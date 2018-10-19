Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97118
ALTIN
221.875
DOLAR
5.6065
STERLİN
7.2865
EURO
6.4303
Çin uzaya yapay Ay fırlatacak
Çin uzaya yapay Ay fırlatacak
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Beklenen özellik Apple Music'e geldi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Sağlıklı ve güçlü kemikler için ne yapmalı?
Sağlıklı ve güçlü kemikler için...
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
Yumurtanın bir faydası daha çıktı!
banner40

Vietnamlı aktivist hakkındaki 20 yıl hapis cezası kesinleşti

Vietnam'da mahkeme, "ülkenin komünist hükümetini devirmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan demokrasi yanlısı aktivistin mahkûmiyet kararını onadı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:41
Vietnamlı aktivist hakkındaki 20 yıl hapis cezası kesinleşti

Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) haberine göre, Yüksek Mahkeme, ülkedeki komünist rejimi devirmeye teşebbüs suçlamasıyla iki ay önce görülen davada hakkında verilen 20 yıl hapis cezasını temyize taşıyan demokrasi yanlısı aktivist Le Dinh Luong'un başvurusunu reddetti.

Mahkeme, geçen yıl "hükümeti devirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu" şüphesiyle tutuklanan ve ağustos ayında 20 yıl hapis ve cezaevinden çıktıktan sonra da 5 yıl ev hapsi cezası alan Luong için verilen mahkumiyeti onayladı.

Cezayı azaltmak için herhangi bir delil bulunmadığını belirten mahkeme heyeti, Luong'un ülkede terörist örgüt ilan edilen bir oluşuma aktif üye olduğuna karar vererek cezasını uygun buldu.

Nghe An eyaletinde ağustos ayında görülen duruşmanın ardından avukatı Ha Huy Son, kişileri Vietnam'da terör örgütü olarak kabul edilen Viet Tan'a katılmaya teşvik ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası alan müvekkili 53 yaşındaki Le Dinh Luong'un, aynı zamanda 5 yıl da ev hapsine çarptırıldığını ifade etmişti.

Mahkeme kararının ardından uluslararası insan hakları örgütleri Luong'un serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Vietnam, sosyal medya ağlarında "Anne Mantar" lakabıyla tanınan ve hükümete karşı propaganda yapmak suçundan 2016'da tutuklanan Nguyen Ngoc Nhu Quynh'i, ABD'ye gitmesi şartıyla bu hafta içinde serbest bırakmıştı.

Mahkeme, bu ay içinde, bir aktivisti demokratik özgürlükleri, hükümetin, kurumların ve bireylerin çıkarlarını ihlal ederek kötüye kullanmak suçundan 5 yıl, 5 aktivisti de ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan 8 ila 15 yıl arasında hapis cezalarına çarptırmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
VietnamAktivistLe Dinh LuongHapisCezaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Michael kasırgasında ölenlerin sayısı 35’e yükseldi
Michael kasırgasında ölenlerin sayısı 35’e yükseldi
Endonezya’da 5,7 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 5,7 büyüklüğünde deprem
Pence'ten "Kaşıkçı" Açıklaması
Pence'ten "Kaşıkçı" Açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim