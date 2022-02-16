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Virgin Galactic, uzay yolculuğu için biletleri satışa çıkardı

Virgin Galactic, 16 Şubat Çarşamba günü, yani bugün halka bilet satışlarını açma planlarını duyurdu.

16 Şubat 2022 Çarşamba 14:47
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Virgin Galactic, uzay yolculuğu için biletleri satışa çıkardı
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Virgin Galactic, 16 Şubat Çarşamba günü, yani bugün halka bilet satışlarını açma planlarını duyurdu. 90 dakikalık yolculuk için 150 bin dolar depozito dahil 450 bin dolar vermeye hazır 1000 kişi aranıyor.

İngiliz milyarder iş insanı Sir Richard Branson tarafından kurulan ticari uzay taşımacılığı şirketi Virgin Galactic, 16 Şubat'tan itibaren 150 bin dolar depozitoyla ve toplamda 450 bin dolara bilet satışlarına başladı.

Virgin Galactic CEO'su Michael Colglazier, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk 1000 müşterimizi, bu yıl ticari hizmetin başlangıcında gemiye almayı planlıyoruz, bu da düzenli operasyonlara başlarken ve filomuzu ölçeklendirirken inanılmaz derecede güçlü bir temel sağlıyor" dedi.

Yolcular, bu 450 bin dolar karşılığında uzayın sınırında 90 dakikalık bir yolculuk yapacak.

White Knight Two uçak gemisi tarafından yaklaşık 49 bin fit yüksekliğe taşınacak yolcular, uzay araçları yeterli yüksekliğe ulaştığında, araçtaki 17 pencereden birkaç dakika yerçekimsiz ortamda vakit geçirecekler.

Bilet ayrıca birkaç günlük astronot eğitimi, uygun bir Under Armor uzay giysisi ve Future Astronaut topluluğuna üyeliği içerecek. Öte yandan tüm uçuşlar New Mexico'daki Spaceport America'dan yapılacak.

Alt yörünge uzay uçuşları pahalı görünse de, bu rakam 10 günlük bir SpaceX uçuşu için istenen 55 milyon dolardan çok daha az. Virgin Galactic'in ana rakibi Blue Origin olsa da, Jeff Bezos'un şirketi henüz yörünge altı biletleri için nihai bir fiyat belirlemedi. Virgin Galactic'in 450 bin dolarlık bu uçuşuna, Elon Musk dahil yaklaşık 700 kişi rezervasyon yaptırdı.

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