Virüs yayılıyor

İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, Kum'da 2, Arak kentinde de 1 İranlı olmak üzere tedavi altına alınan üç kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

RUHANİ'NİN TALİMATIYLA MÜCADELE MERKEZİ OLUŞTURULDU Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Covid-19 tespit edildi. Ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi" dedi. Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını kaydetti. İ2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla "Coronayı Önleme ve Mücadele Merkezi" kuruldu.