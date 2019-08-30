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Virüsten ölenlerin sayısı 2 bine ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bine ulaştı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:54
Virüsten ölenlerin sayısı 2 bine ulaştı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın KDC Koordinatörü Corinne N’Daw, “Ülkede, ebola virüsü nedeniyle 2 bin kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 3 bin yeni ebola vakası tespit edildi” dedi.

Sayının, ülke için kritik bir süreci ifade ettiğini ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayan N’Daw, “Sağlık çalışanları, ebola virüsünü tespit etmekte yetersiz kalıyor” ifadesini kullandı.

KDC’de geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgını, ülkenin Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde etkili oluyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; virüsü taşıyan 844 kişi iyileşti.

Bölgede, 8 Ağustos 2018’de başlatılan kampanya kapsamında 200 bine yakın kişi aşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
VirüsHaberKKTC
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