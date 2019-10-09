Vitamin deposu! Yiyenler hastalık nedir bilmiyor

Leblebi, kalsiyum, manganez, fosfat, magnezyum, çinko gibi minerallerin yanı sıra K vitamini ve B6 gibi vitaminler bakımından zengin bir besindir. Nohuttan elde edilmesi sebebiyle iyi bir protein kaynağı olan leblebinin faydaları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde sizler için derledik… Leblebinin faydaları nelerdir? İşte cevabı…

LEBLEBİNİN FAYDALARI

Genellikle sarı ve beyaz olarak bilinen leblebinin sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Sağlıklı ve güçlü kemikler

K vitamini, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfat gibi minerallerin varlığından dolayı leblebi, kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcıdır.

Mideye iyi gelir

Reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olanların sıklıkla tüketmesi tavsiye edilir. Leblebi mide öz suyunun emilmesine yardımcı olarak gastrit ve ağrılara iyi gelir.

Kalbi korur

İçeriğindeki B6, C vitaminleri, lif ve potasyum sayesinde kalp sağlığını koruyucu etkisi vardır. Leblebide bulunan zengin lif; kötü kolesterolü düşürür. Bu sayede inme, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski düşer.

Kansere karşı koruma sağlar

Selenyum nohutta fazlaca bulunan bir mineraldir. Leblebi de nohuttan elde edilir. Selenyum karaciğer enzimine katkı sağlar. Kansere neden olan bazı serbest radikallerin temizlenmesine yardım eder. İltihaplanmayı engeller, tümörlerin büyümesini önleyerek, kanserli hücrelerin, tümörlerin çoğalarak yayılmasını engeller.

Zayıflamaya yardımcı olur

Leblebi tokluk hissi sağlayarak daha az yemek yemeye yardımcı olur. Kilo vermek isteyenler için bu özellik önemli yarar sağlar.

Diyabet riskini azaltır

Araştırmalar düzenli olarak leblebi tüketiminin vücuttaki insülin miktarını düşürdüğünü göstermiştir. Leblebi kan şekeri seviyesi düşürmeye yardımcı olarak diyabet riskini azaltır.

Bağışıklık sitemini destekler

Leblebi demir bakımından önemli bir kaynaktır ve bu da bağışıklığın güçlenmesine fayda sağlar. Güçlü bir bağışıklık sistemi vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Demir ayrıca, kırmızı kan hücrelerini ve bazı hormonları üretmeye yardım ederek kansızlığın önlenmesine yardımcı olur.

Cildi korur

Leblebi içerdiği manganez miktarı bakımından önemli bir kaynaktır ve manganez de cildi korunmasına yardımcı olur. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde günlük mineralin % 85'ini karşılar. Ciltte UV ışınlarından dolayı oluşan kızarıkların önlenmesine yardım eder.