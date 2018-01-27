Viyana'da Suriye konulu özel toplantı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında düzenlenen Suriye konulu özel toplantı sürüyor. Muhalefet heyeti "Soçi'ye gidip gitmeme" kararı vermek için Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi ile görüşmeler yaparken, rejim heyeti, ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı süreci baltalamakla itham etti.

Toplantının ikinci ve son gününde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, muhalefet ve rejim heyetleriyle görüşmeler yaptı.

Muhalefet heyeti ayrıca Türk ve Rus delegasyonlarıyla da bir araya geldi.

Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, TSİ 18.00 sularında, kendi aralarında istişare toplantısı yapmak için konakladıkları otele geçti.

Rejim heyetinin başkanı Beşşar Caferi ise de Mistura ve Rusya heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından BM'den ayrılırken basın açıklaması yaptı.

Soçi'deki toplantıya sıcak baktıklarını ve buna yaklaşık bin 600 Suriyelinin katılacağını hatırlatan Caferi, ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın muhalefet heyetine dün ilettiği gayriresmi strateji belgesini eleştirdi.

Caferi, 5 ülkeyi "ellerinde Suriye halkının kanını taşımakla" suçlayarak, hem Cenevre hem Soçi görüşmelerini baltalamayı hedeflediklerini iddia etti.

Esed rejimi temsilcisi, "Gerginliği azaltma bölgelerindeki hava saldırılarını neden hala sürdürüyorsunuz?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

MUHALEFETİ "ARADA BIRAKAN" BELGEYİ AA DUYURMUŞTU

ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün, Suudi Arabistan'ın dün muhaliflere ilettiği belge, AA'nın haberiyle duyurulmuştu.

Cenevre sürecini canlandırmayı öneren belgede yer alan "bölgesel hükümetlere" yetkiler verilmesi ve mültecilerin de oy kullanacağı seçimlerin düzenlenmesi gibi unsurlar dikkati çekmişti.

AA'nın haberinde söz konusu 5 ülkenin muhaliflerin Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmasına da sıcak bakmadığı, buna karşın Türkiye'nin siyasi çözüm için her platformda yer alınması gerektiği düşüncesiyle Kongre'ye katılmaları için muhalefet heyetini teşvik ettiği bilgisi yer almıştı.

Cenevre'deki 8. tur görüşmeler, Beşşar Esed rejiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Muhalefet heyeti, rejimin "muhatap bulamama" bahanesini ortadan kaldırabilmek için geçen tura ilk defa, geniş kapsamlı tek bir heyet ile katılmıştı. Buna rağmen rejim heyeti, üç hafta süren görüşmelerin yalnızca 9 gününde yer almıştı. Muhalifler, "doğrudan" ve "ön koşulsuz" siyasi geçiş müzakerelerine geçmeyi teklif ederken, rejim heyeti, süreci oyalamak için terörle mücadele başlığına odaklanmayı seçmişti.

Viyana'daki Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında yapılan özel toplantının gündemini, Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi hazırlıkları oluşturuyor.

Tarafların Soçi'deki Kongre'ye katılıp katılmama yönündeki kararlarını yakında açıklamaları bekleniyor.