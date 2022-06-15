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Vizesi gidilebilecek ülkeler

Vize olamayan gezilecek yerler sınırlı olsa da gidilip görülebilecek bir çok ülke mevcut. Peki bu ülkeler ve ülkede ziyaret edilen yerleri sizler için derledik.

15 Haziran 2022 Çarşamba 22:35
157 Okunma
Vizesi gidilebilecek ülkeler
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Bosna Hersek

Bosna Hersek, Balkanlar’ın en gözde tatil ve de turistik şehirlerinden olmasının yanı sıra; zengin tarih geçmişi ve de sanat yapıları ile göz kamaştırıyor. Bosna’da her din ve de dilden insana rastlayabilirsiniz. Neredeyse 4 farklı etnik grubu içinde barındıran bu toprak parçasında adımınızı attığınız her yerin farklı bir hikâyesi var. Efsaneler ve de özel hikâyeler ile dolu bir tatil ya da tur için Bosna Hersek en güzel tercih olacaktır.

Mostar Köprüsü Âşıkların Köprüsü

Mostar köprüsünün efsanesini iliklerinize kadar hissedebileceğinizden hiç kuşkunuz olmasın. 1566 yıllarında inşası tamamlanan köprü, birçok dizi ve de türküye ilham vermiştir. Büyük bir savaşı atlatan bu köprü yılar önce restore edilmiş ancak gerçekliğinden ve de yaşattığı hislerden asla taviz vermiyor.

Dominik Cumhuriyeti

Sahil kasabaları, kumsalları, mimari harikası sarayları, tabiat parkları ve mavi bayrak plajları ile yıl boyunca binlerce turistin akın ettiği ülkelerin başında gelen Dominik Cumhuriyetinde gezip görebileceğiniz birçok mekân ve yer bulunuyor. Dominik cumhuriyetinde gezebileceğiniz yerler..

Santa Domingo

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti unvanını elinde bulunduran ve ülkenin en kalabalık ve en büyük şehri olan Santa Domingo, kenti içerisinde barındırdığı kültürel öğeler ve tarihsel mimariler ile yıl boyunca yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğruyor. Yeni dünya olarak adlandırılan kıtadaki ilk sömürü şehri olan Santa Domingo kentinde aynı zamanda İspanyol mimarisine dair birçok yapı ve tarihsel eser görebilirsiniz.

Bavaro

Bavaro sahilleri, Punta Cana kentinde yer alıyor. Küçük taneli bembeyaz kumları ile güzel bir tatil deneyimi yaşamak isteyen ziyaretçilerin mutlaka gitmesi gereken yerlerden birisi olan Bavaro plajında kum, deniz ve güneşin tadını çıkartabilirsiniz. Bölgenin ucuz bir yer ve gelişmiş konaklama hizmetlerine sahip olması, Bavaro bölgesinin en büyük avantajları arasında yer alıyor.

Ulusal Saray

Dominik Cumhuriyeti’nin en görülmeye değer mimari yapılarından birisi olan Ulusal Saray, başkent Santa Domingo şehrinde yer alıyor. Ülkenin en tarihsel yapıtı olan yapıda, Dominik Cumhuriyeti’nin başkan ve başkan yardımcılarının ofisleri yer alıyor. İtalyan mimari Rafael Trujillo’ya yaptırılan eser, neo klasik dönemin izlerini taşıyor.

Brezilya

Oldukça farklı ve renkli bir kültüre sahip olan Brezilya, gerek doğal güzellikleri gerekse dünyanın birçok yerinden her yıl milyonlarca ziyaretçi çeken eğlenceli ve bir o kadar renkli karnavalları ile mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında geliyor. Brezilya’da gezeceğiniz yerler..

Kurtarıcı İsa Heykeli

Brezilya’yı ziyaret ettiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Kurtarıcı İsa Heykeli de olmalıdır. 1920’li yılların başlarında inşasına başlanan heykel 1932 yılında bitirilmiştir. Brezilya’nın bir önceki başkenti olan Rio De Jeneiro’nun sembol eserlerinden birisi olan Kurtarıcı İsa Heykeli bir tepenin üzerine konuşlandırılmıştır. Yıl boyunca yüz binlerce ziyaretçi Kurtarıcı İsa Heykelini görmek için Rio şehrini ziyarete gelmektedir.

İguazu Şelalesi

Gerek yağmur ormanları gerekse tabiat parkları ile insanı mest eden bir güzelliğe sahip olan Brezilya’yı ziyarete geldiğinizde seyahat rotanıza mutlaka İguazu Şelalesini de eklemelisiniz. Muhteşem güzelliği ile insanı alıp başka yerlere götüren İguazu Şelalesinin yüksekliği deniz seviyesinden 175 m yukarıdadır. Tam olarak 250’nin üzerinde aşamadan oluşan şelalenin uzunluğu ise 80 metredir. Bölgenin en çok turist çeken tabiat harikalarından birisi olan İguazu, Uneco dünya mirasları listesinde yer alıyor.

Pelourinho

Brezilya’nın tarihsel açıdan en zengin kentlerinden birisi olan Pelourinho kentinde, Portekizlilere ait pek çok mimari eser görebilirsiniz. Oldukça eski bir dönemde Portekizlilerin köle ticareti için kullandığı şehir, ziyaretçilere hala o zamanları anımsatıyor. Koloni yıllarında yaşanılanları tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren şehir, dünyanın en eski kentlerinden biri olarak biliniyor.

Son Güncelleme: 15.06.2022 22:40
Anahtar Kelimeler:
VizeSeyehat
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