Vladimir Putin için korkunç vakum bombası iddiası

Rus ordusunun Ukrayna'da vakum bombası kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmede henüz bir anlaşma sağlanamadı. Ateşkes görüşmeleri devam ederken bile Rusya, başkent Kiev'i vurmaya devam ediyor. Rusya - Ukrayna savaşının altıncı gününde ortaya farklı bir iddia atıldı.

'PUTİN TALİMAT VERDİ' İDDİASI! 'BOMBALARIN BABASI...'

Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Oksana Markarova, ABD Kongre üyeleriyle yaptığı görüşme sırasında Rusya'nın vakum bombası kullandığını iddia etti.

'Bugün Cenevre Sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım tahmin edilenden çok daha fazla' dedi.

ORGANLARI BUHARLAŞTIRIYOR!

Rusya'nın kara birliklerinin beklenenden daha yavaş ilerlediği için Rusya'nın organları buharlaştırabilen, iç organları ezebilen yıkıcı silah kullanmaya başlayacağına dair korkular artmıştı.

Bu bomba türü, patladıktan sonra bir parçası olarak atmosferi kullandığı için 'vakum bombası' olarak da biliniyor. Şimdiye kadar geliştirilen en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında olan vakum bombasını ABD'nin IŞİD'E karşı kullandığı da iddia edilmişti.

İnsan hakları grupları ve Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Pazartesi günü Rusya'yı Ukraynalılara misket bombaları ve vakum bombalarıyla saldırmakla suçladı. Bu silahların kullanımı Cenevre Sözleşmesi uyarınca yasaklanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus güçlerinin geniş çapta yasaklanmış misket bombaları kullandığını ve Af Örgütü'nün onları siviller içeri sığınırken kuzeydoğu Ukrayna'daki bir anaokuluna saldırmakla suçladığını belirtti.

ABD basınında Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'nın Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin haberler yer aldı.

"RUSYA’NIN YARATMAYA ÇALIŞTIĞI YIKIM ÇOK BÜYÜK"

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, ABD Kongresi üyeleriyle yaptığı görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinde vakum bombası olarak bilinen termobarik bir silah kullandığını söyledi. Markarova "Rusya'nın Ukrayna'da yaratmaya çalıştığı yıkım çok büyük" dedi.

POTANSİYEL BİR SAVAŞ SUÇU

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, raporları gördüğünü ancak Rusya'nın bu tür silahları kullandığına dair bir teyit olmadığını söyledi. "Bu doğru ise, potansiyel olarak bir savaş suçu olurdu." diyerek, bunu değerlendirecek uluslararası kuruluşların olduğunu ve Başkan Joe Biden'ın yönetiminin "bu görüşmenin bir parçası olmaya çalışacağını" belirtti. Washington'daki Rus büyükelçiliği ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

"AĞIR BİR BEDEL ÖDEMELİLER"

Markarova, Ukrayna'nın daha fazla silah ve daha sert yaptırımlar elde etmek için Biden yönetimi ve Kongre ile aktif olarak çalıştığını söyledi. Toplantıdan ayrıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağır bir bedel ödemeliler." dedi.

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası insancıl hukukun misket bombaları gibi doğası gereği ayrım gözetmeyen silahların kullanımını yasakladığını söyledi. Sivilleri öldüren veya yaralayan gelişigüzel saldırılar düzenlemenin bir savaş suçu teşkil ettiği bildirildi.