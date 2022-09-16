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Vladimir Putin sonunda bunu da yaptı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Avrupa ülkelerinin Ukrayna tarafında yer alması Vladimir Putin'i çok sinirlendirmişti. Ruslar, Avrupa'ya doğal gazı kesmekle kalmamış birçok yaptırım uygulamıştı. Rusya, son bir hamle yaparak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıktı!

16 Eylül 2022 Cuma 15:39
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Vladimir Putin sonunda bunu da yaptı!


Avrupa ile Rusya arasındaki kriz tavan yaptı! Rusya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni terk etti. Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı sonrası Avrupa ülkeleri, ABD ve NATO tepki göstermiş ve karşılıklı yaptırımlar uygulanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

RUSYA PARLEMENTOSU KARARI ONAYLAMIŞTI, RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'nın artık Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmadığını açıkladı. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, AİHM'den ayrılmayı öngören iki yasa tasarısını haziran ayında onaylamıştı.

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