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Vladimir Putin: "Süpermarket saldırısı bir terör eylemi"

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Putin, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, ülkedeki emniyet yetkililerine, teröre karşı daha sert tedbirler alınması için talimat verdiğini söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:06
Vladimir Putin: "Süpermarket saldırısı bir terör eylemi"
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Putin, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, ülkedeki emniyet yetkililerine, teröre karşı daha sert tedbirler alınması için talimat verdiğini söyledi.

Kolluk görevlileri için tehdit oluşması halinde şahısların tutuklanmadan yerinde etkisiz hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, “Dün St. Petersburg'da bir terör saldırısı düzenlendi. Federal Güvenlik Servisi son zamanlarda bir başka terör saldırısı girişimini daha engellemişti.” dedi.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir markette dün akşam saatlerinde el yapımı parça tesirli bir bombanın patlatılması nedeniyle 13 kişi yaralanmıştı.

Rusya Araştırma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bombanın, 200 gram dinamite denk bir patlama meydana getirdiği belirtilmişti.

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