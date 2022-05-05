Volkswagen: Satacak elektrikli aracımız yok

Çip üreticileri, pandemi döneminde akıllı telefon ve elektronik ürünlere yönelik artan talebe karşılık verirken, bu durum otomotiv sektöründe çip tedariki sorununa neden oldu.

Sektörde aylardır devam eden tedarik sorunları henüz çözülemezken, üreticiler de hedeflerini tutturamamaya başladı.

Otomobil üreticileri, 2021'de kaybedilen 10.5 milyon araç da dahil olmak üzere, kıtlığın başlamasından bu yana dünya çapında 12 milyondan fazla aracı üretemedi.

Çip krizinden en fazla etkilenen otomobil üreticilerinin başında gelen Alman Volkswagen'in elinde satacak elektrikli araç kalmadı.

Financial Times'a konuşan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Avrupa ve ABD'deki tüm elektrikli otomobillerini sattıklarını açıkladı.

Bu da Volkswagen'in elektrikli araçlarından satın almak isteyen tüketicilerin 2023 yılına kadar beklemek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

Bu krizin en büyük nedeni ise Volkswagen'in elektrikli otomobil üretim kapasitesinin çip sorunları nedeniyle oldukça sınırlı olması.

Volkswagen, 2022'nin ilk çeyreğinde 100 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Üstelik bu satış rakamının aynı hızda artması bekleniyor.

Herbert Diess'in yaptığı açıklamadan sonra Volkswagen için işlerin çok iyi gittiğini düşünebilirsiniz. Ancak şirket, şu anda üretimdeki yavaşlama nedeniyle siparişlere yetişememeye başladı.

Diess, birkaç ay önce yaptığı açıklamalarda, elektrikli modeller sayesinde ABD pazarındaki büyüme hedefi tutturacaklarını söylemişti. Ancak şirketin elinde elektrikli araç kalmaması, bu hedefin erteleneceği anlamına geliyor.

Çip krizinin hala büyük bir sorun olması nedeniylr otomobil üreticileri de endişelerini dile getiriyor.

Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Neue Zuercher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, yarı iletken sıkıntısının 2023 yılına kadar otomobil endüstrisi için bir sorun olmaya devam edeceğini söylemişti.

BMW finans grubu başkanı Nicolas Peter ise daha önce yaptığı açıklamada, satışları artırmak istediklerini, ancak çip krizinin buna izin vermediğini belirtimişti.