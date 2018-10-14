Volodin: Avrupa Konseyi'nden çıkabiliriz

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, katıldığı Rusya 1 televizyonu programında, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çekilebileceğini belirterek "Bu böyle devam ederse elbette, Avrupa Konseyi'nden çekilmeyi değerlendirebiliriz" dedi

Sputnik'in haberine göre Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin sonbahar oturumu sırasında, Rusya'nın Haziran 2019'a kadar Avrupa Konseyi bütçesine katkı payı ödemeye başlamaması durumunda, örgütün bakanlık komitesinin bu ülkeyi üye ülkeler listesinden çıkarmak zorunda kalacağını söyledi.

TARİH VERDİ

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili pozisyonunu yıl sonuna kadar belirleyeceğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Ocak ayında ya çalışmaya devam etmek için bir yazı göndereceğiz ya da devam etme başvurusunda bulunmayıp başka çözümler bakacağız."

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Kırım'ı işgali nedeniyle 2014'te oy hakkı elinden alındığı için AKPM'ye heyet göndermeyen Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne geri dönüş hamlesi olarak görülen karar tasarısını komisyona iade etmişti.