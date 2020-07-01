Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
“İşsizim kartları müşteri bulup, satacaktım”
Sanal bet suçlaması
Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda
Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda
Yemek yapmadı diye aşçıyı dövdü
Aşçının kafasında şişe kırdı
Lefkoşa ve Girne'de araç yangını
Araç Yangınları
Türkiye'den KKTC'ye jetskiyle geldi
Jetskiyle KKTC'ye geldi

Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, ön koltuk emniyet kemerlerinde problem olduğu gerekçesiyle 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:26
618 Okunma
Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı

Volvo Sözcüsü Stefan Elfstrom, yaptığı yazılı açıklamada, dünya çapındaki 2 milyon 100 bin aracı geri çağırdıklarını bildirdi.

Elfstrom, araçların ön koltuklarında bulunan emniyet kemerlerinde bir çelik telin zayıfladığını tespit ettiklerini, bu telin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özellikle 2006 ila 2019 yılları arasında üretilen araçlarda böyle bir sorun olduğunu vurgulayan Elfstrom, ''Şimdiye kadar dünya genelinde yaptığımız en büyük geri çağırma. İleriye dönük problemi önlemek için böyle bir çağrı yaptık. Servislerimiz, araç sahiplerine mektup göndererek durumu bildirecekler.'' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Volvo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı
Almanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı
İngiltere Başbakanı Johnson'dan İsrail'e 'İlhak planından vazgeç' çağrısı
İngiltere Başbakanı Johnson'dan İsrail'e 'İlhak planından vazgeç' çağrısı
İran'da 141 kişi daha koronavirüsten öldü
İran'da 141 kişi daha koronavirüsten öldü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim