Votka savaşının kazananı Rusya

Hollanda Temyiz Mahkemesi, Stoliçnaya votkasının ülkedeki marka kullanım haklarını Lüksemburglu Spirits International (SPI) şirketinden alarak Rusya devlet şirketi Soyuzplodoimport şirketine verdi. Böylece iki şirket arasında yıllardır süren ‘vodka savaşını’ Rusya kazanmış oldu.

Hollanda Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada ünlü Stoliçnaya votkasının marka kullanım hakları Rus devlet şirketi Soyuzplodoimport’a verildi. Mahkeme, kullanım haklarının Spirits International’dan alınmasına karar verdi.

Karar uyarınca ayrıca, şimdilik şirketin Hollanda’da votkanın satışını durdurmasına da hükmedildi. Ancak Rusya, ABD, Avustralya ve 13 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren şirkete karşı hukuki çabaları devam ediyor.

YILLARDIR TARTIŞMA KONUSU



Dünyanın en ünlü içkilerinden ve en çok satan votkalarından Stoliçnaya’nın haklarının kime ait olduğu yıllardır tartışma konusuydu. Yaklaşık 20 yıldır votkanın hakları sınır dışı edilen Rus bir milyarder olan Yuri Şefler’e ait SPI’deydi. Yuri Şefler, 1990’lı yıllarda Rusya’daki özelleştirmeler sırasında Stoliçnaya ve diğer 42 markanın haklarını şirketine almıştı. Ancak Soyuzplodoimport, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in devlet votka endüstrisini yeniden 'millileştirmek' için harekete geçmesinden bu yana, votkanın mülkiyet ve marka kullanım haklarını almak için mücadele ediyordu. Nitekim votkanın hakları 2001 yılında da Soyuzplodoimport’a geçmişti.

Hollanda Asliye Mahkemesi, 2015 yılında görülen davada da votkanın kullanım haklarını Rus şirkete verip Spirits International’ın Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da bu isimdeki votkaların satışını yapmasını yasaklamıştı. Karar daha sonra Hollanda Temyiz Mahkemesi’ne taşınmıştı. Hollanda Temyiz Mahkemesi ise kararını bozmayıp hakların Rusya’ya ait olduğunu onayladı. Böylece iki şirket arasında yıllardır süren ‘votka savaşını’ Rusya kazanmış oldu.