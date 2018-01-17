Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116593
ALTIN
162.533
DOLAR
3.8063
STERLİN
5.2819
EURO
4.6601
Vücut direncini artırmanın 9 adımı
Vücut direncini artırmanın 9 adımı
Çocuklarda öksürüğe o sebepler yol açıyor
Çocuklarda öksürüğe o sebepler yol...
Diş fırçalarken dikkat!
Diş fırçalarken dikkat!
Grip tedavisinde ilk 48 saat önemli!
Grip tedavisinde ilk 48 saat...
Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!
Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!

Vucic'e ziyaret izni çıktı

Kosova, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e ziyaret izni verdi

17 Ocak 2018 Çarşamba 22:32
Vucic'e ziyaret izni çıktı
banner10

 Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'in suikasta kurban gitmesinin ardından aldığı karar doğrultusunda yapacağı Kosova ziyaretine izin verildi.
      
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli'nin Özel Kalem Müdürü ve Başdanışmanı Jetlir Zyberaj, Sırp Cumhurbaşkanı'na verilen ziyaret iznini doğruladı.      

Zyberaj, "Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın Kosova'yı ziyaret etmek için Kosova'nın kurumlarına yapmış olduğu başvuru doğrultusunda biz bu izni vermiş bulunuyoruz. Kosova'da kaldığı sürede izin kurallarına saygı duymasını bekliyoruz." dedi.      

İvanovic'in ofisi önünde dün sabah silahlı saldırıya uğramasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in cumartesi günü Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa ile Graçanica şehirlerini ziyaret ederek burada yaşayan Kosovalı Sırp vatandaşları ile bir araya gelmesi bekleniyor.      

Öte yandan ailesinin talebi üzerine Sırp siyasetçinin cenazesinin yarın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da defnedileceği bildirildi.      

"Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı 64 yaşındaki İvanovic, dün sabah saatlerinde Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.      

İvanovic, Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını yaptığı ve savaşta Arnavut sivillere yönelik suçlar işlediği iddiasıyla 2016'da 9 yıl hapse mahkum edilmişti.      

Yüksek Mahkeme, 2017'de bu kararı bozmuş ve İvanovic’in yeniden yargılanmasına hükmetmişti. İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.   

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO toplantısı sona erdi
NATO toplantısı sona erdi
Fransa, 58 yıllık hava alanı projesinden vazgeçti
Fransa, 58 yıllık hava alanı projesinden vazgeçti
Meksika'da gizli mezarlarda 30 kişiye ait kalıntılar bulundu
Meksika'da gizli mezarlarda 30 kişiye ait kalıntılar bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim