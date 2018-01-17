Vucic'e ziyaret izni çıktı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'in suikasta kurban gitmesinin ardından aldığı karar doğrultusunda yapacağı Kosova ziyaretine izin verildi.



Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli'nin Özel Kalem Müdürü ve Başdanışmanı Jetlir Zyberaj, Sırp Cumhurbaşkanı'na verilen ziyaret iznini doğruladı.

Zyberaj, "Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın Kosova'yı ziyaret etmek için Kosova'nın kurumlarına yapmış olduğu başvuru doğrultusunda biz bu izni vermiş bulunuyoruz. Kosova'da kaldığı sürede izin kurallarına saygı duymasını bekliyoruz." dedi.

İvanovic'in ofisi önünde dün sabah silahlı saldırıya uğramasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in cumartesi günü Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa ile Graçanica şehirlerini ziyaret ederek burada yaşayan Kosovalı Sırp vatandaşları ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan ailesinin talebi üzerine Sırp siyasetçinin cenazesinin yarın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da defnedileceği bildirildi.

"Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı 64 yaşındaki İvanovic, dün sabah saatlerinde Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İvanovic, Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını yaptığı ve savaşta Arnavut sivillere yönelik suçlar işlediği iddiasıyla 2016'da 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yüksek Mahkeme, 2017'de bu kararı bozmuş ve İvanovic’in yeniden yargılanmasına hükmetmişti. İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.