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Vücut aşıya en iyi tepkiyi sabah saatlerinde veriyor

İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi (UNIGE) ve Almanya’daki Ludwig Maximillan Üniversitesi’nden (LMU) bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada, insan vücudunun aşıya en iyi tepkiyi sabah saatlerinde verdiğini tespit edildi.

22 Ekim 2021 Cuma 18:36
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Vücut aşıya en iyi tepkiyi sabah saatlerinde veriyor
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Rusya Bilimler Akademisi’nin Sibirya’daki kolunun ‘İlk elden bilim’ isimli dergisinde yayınlanan yazıya göre, İsviçre ve Almanya’dan bilim insanları adaptif bağışıklık sisteminin gün içindeki çalışma düzenini araştırdı. İncelemeler sırasında laboratuvar fareleri ve insan hücresi kültürleri üzerinde deneyler yapıldı ve deneyler bağışıklık sisteminin aktiflik düzeyinin günün saatine göre değiştiğini ortaya koydu.

İncelemeler neticesinde bağışıklık sistemi hücrelerinin en iyi, dinlenme aşamasının sonunda, organizmanın aktiflik sürecinin yeniden başlamasından önce taşındığı anlaşıldı.

Bu sebeple bilim insanları sabah erken saatlerde aşı yaptırmanın etkinlik düzeyini artırmak bakımından daha iyi olduğu çıkarımına vardı.

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