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Vuhan'da çalışmalar sürüyor

Kovid-19'un kökenlerini araştıran DSÖ ekibi, Vuhan'daki saha çalışmalarını sürdürüyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 16:08
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Vuhan'da çalışmalar sürüyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere, salgının çıktığı Çin’in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi ikinci hastane ziyaretini gerçekleştirdi.

DSÖ heyeti, Vuhan'da saha incelemelerin ikinci gününde Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Wuhan Jinyintan Hastanesini ziyaret etti. 
Cenevre merkezli DSÖ’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, heyetin virüsün kökenini anlamak için yapacağı araştırmalarda bilimsel tüm hipotezlerin masaya yatırılacağı vurgulandı.
Heyet, virüse yakalanan ilk Kovid-19 hastalarıyla da görüşmeyi planlıyor.

"ANLATILANLAR, YOĞUN BAKIM DOKTORLARIMIZDAN DUYDUKLARIMIZLA BENZER"
DSÖ ekibinden Hollandalı Virolog Marion Koopmans, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Vuhan’da görülen ilk vakaların tedavi edildiği hastaneye ziyarette bulunduklarını belirterek, "Burada anlatılanlar yoğun bakım doktorlarımızdan duyduklarımızla benzer." ifadesini kullandı.
Ekibin bir diğer üyesi ABD EcoHealth Alliance Grubun'dan Zoolog Peter Daszak da kritik dönemde virüsle mücadele eden sağlık görevlileriyle doğrudan konuşmanın önemli bir fırsat olduğuna işaret etti.
DSÖ uzmanları, ilerleyen günlerde ilk vakaların ortaya çıktığı Huanan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı ile Kovid-19 salgını öncesinde koronavirüsler üzerine çalışmaların yapıldığı Vuhan Viroloji Enstitüsünde incelemeler yapmayı planlıyor.

HEYET, 14 OCAK'TA GELMİŞTİ
ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.
Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.
DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

KOVİD-19 İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ 
Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.
Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.
Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa, yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen ve daha önce bilinmeyen türdeki bir virüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

ÇİN, SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ
Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

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