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Vuhan'da yeniden koronavirüs vakaları

Çin'de koronavirüsün başlangıç noktası olarak bilinen Vuhan kentinde 1 yılı aşkın bir süre sonra yeniden vakaların görülmesinin ardından tüm vatandaşlara test yapılması kararı alındı.

03 Ağustos 2021 Salı 10:45
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Vuhan'da yeniden koronavirüs vakaları

Dünyanın geri kalanı virüsle boğuşurken aldığı tedbirlerle nispeten kısa bir süre zarfında hayatı büyük ölçüde normale döndüren Çin'de Delta varyantı nedeniyle temmuz ortasından bu yana 400'den fazla yurtdışı bağlantısı olmayan vaka kayıtlara geçti.

11 milyon nüfuslu Vuhan'da da 7 göçmen işçide koronavirüs tespit edildi. Şehrin üst düzey yetkililerinden Li Tao bugün yaptığı açıklamada Vuhan'da yaşayan herkese test yapılacağını açıkladı.

Ülkenin ortasındaki Hunan eyaletinde turist çekim merkezlerinden Zhangjiajie'de ise kimsenin şehirden ayrılmasına izin verilmiyor.

Başkent Pekin'de de ulaşım kısıtlandı. Delta varyantının Pekin'de yayılımını durdurmak amacıyla şehre giden bazı uçuşlar ile tren ve otobüs seferleri durduruldu.

Son Güncelleme: 03.08.2021 17:11
Anahtar Kelimeler:
VuhanKoronavirüs
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