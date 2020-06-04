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Washington'da bu akşam sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

ABD'nin başkenti Washington DC'de bu akşam sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağı duyuruldu.

04 Haziran 2020 Perşembe 21:16
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Washington'da bu akşam sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

ABD'de, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yanında emniyet yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında, kentte son 2 gecedir "olaysız" geçen Floyd protestoları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Askerlerin kentten ayrılmasını istiyoruz"

Protestolardaki şiddet olaylarına müdahale için kent çevresine konuşlanan askerlere ilişkin Bowser, "Washington DC'ye diğer eyaletlerden gelen askerlerin, kentten ayrılmasını istiyoruz." dedi.

Bowser, Washington DC'de bu akşam sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını da duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington DC'de ağır silahlı askerler ve güvenlik güçlerini görevlendirmesinin ardından, kentteki protestolarda tansiyon düşmüş, salı ve çarşamba günkü gösteriler "barışçıl" olarak devam etmişti.

Washington DC'de dün akşamki protestolarda "sıfır" gözaltı

Öte yandan Washington DC Metropol Polis Birimi Şefi Peter Newsham da kentte dün akşamki protestolarda kimsenin gözaltına alınmadığını belirtti.

Newsham, kentteki tansiyonun en yüksek olduğu pazartesi gecesi 288, protestoların sakinleştiği salı gecesi ise 29 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
WashingtonSokağa Çıkma YasağıABD
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