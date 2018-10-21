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Washington Post: CIA, Kaşıkçı olayının ses kayıtlarını dinledi

21 Ekim 2018 Pazar 09:25
Washington Post: CIA, Kaşıkçı olayının ses kayıtlarını dinledi

ABD’nin Washington Post gazetesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) yetkililerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediğini iddia etti.

Washington Post, bu iddiayı ismini açıklamadığı CIA yetkililerine dayandırdı.

"CIA yetkilileri, Türk yetkililerin belirttiği ses kayıtlarını dinledi" ifadesine yer verilen haberde, gazete bu iddiaya kaynak olarak “konuya yakın kişileri” gösterdi. 

CIA sözcüsü ise habere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı. 

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Washington PostCIAKaşıkçı
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