Wendy Morton: İngiltere, Maraş konusundaki Türk eylemlerine karşıdır

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Morton, ülkesinin Maraş ile ilgili Türk eylemlerine karşı olduğunu ve İngiltere'nin Kıbrıs sorununa BM parametreleri çerçevesinde bir çözümün bulunmasını desteklediğini bildirdi.

Pazartesi günü Londra’da Kıbrıs Partiler Arası Parlamento Komitesi (APPG) ve Birleşik Krallık Kıbrıs Ulusal Federasyonu tarafından düzenlenen etkinliğe Morton dahil olmak üzere Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslılar katıldı.



İngiltereli parlamenterler etkinlik sırasında Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli federal, adil bir çözümün bulunması konusunda desteklerini teyit ettiler.



Rum Bakan Christodoulides, etkinlikte yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs hükümetinin diplomatik yollardan Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda harcadığı çabalarına değindi ve Cenevre’deki gayri resmi konferansın Türkiye’nin “iki devlet” çözümünde ısrar etmesi ve kabul edilmez şart ve talepler ileri sürmesinden dolayı başarısız bir şekilde tamamlandığını vurguladı.



Bakan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş konusunda yeni oldubittiler yaratma çabasında olduğunu kaydetti.



Christodoulides, BM Güvenlik Konseyi daimi ve daimi olmayan üyelerinin, Avrupa Birliği ve Londra’nın, Türk eylemlerini kınadıklarını belirterek uluslararası toplumdan Ankara’ya yönelik açık ve net mesajlar vermeye devam edilmesinin önemine işaret etti.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maraş konusunda yeni açıklamalarda bulunması durumunda bunun Varoşa kentinin rejiminde değişiklik olacağını ifade eden Nikos Christodoulides, uluslararası topluluğun, uluslararası yasallığı koruyarak kararlı bir şekilde tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.