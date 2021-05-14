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WhatsApp 15 Mayıs’tan sonra kısıtlanıyor! İşte nedeni

2021 yılının başlarında dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ın duyurduğu gizlilik sözleşmesi global anlamda sorun yaratmıştı.

14 Mayıs 2021 Cuma 22:39
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WhatsApp 15 Mayıs’tan sonra kısıtlanıyor! İşte nedeni

2021 yılının başlarında dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ın duyurduğu gizlilik sözleşmesi global anlamda sorun yaratmıştı.

Birçok ülkeden devlet adamlarının da bu sözleşmeye karşı çıkmasının ardından şirket sözleşmenin yürürlüğe konmasını 15 Mayıs 2021’e ertelemişti. Bugün ise 15 Mayıs’tan sonra gizlilik sözleşmesini onaylamayanları neler beklediğini WhatsApp açıkladı.

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WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanları ne bekliyor?

Genel olarak duyuruların yer aldığı WhatsApp Blog sayfasında yer alan açıklamaya göre, 15 Mayıs’tan itibaren hiçbir kullanıcı hesabı silinmeyecek ve WhatsApp’ın işlevselliği tamamen ortadan kaybolmayacak.

Ancak kullanıcılar için WhatsApp sözleşmesi bildirimi belli bir süre sonra kalıcı hale gelecek ve onaylamayanların uygulamaları kısıtlanacak. Bu kısıtlama dahilinde sohbet listesine erişilemeyecek, ancak gelen telefon ve görüntülü aramalar cevaplanabilecek. Aynı zamanda bildirimler açık olduğu taktirde gelen mesajlara yanıt verebilecek ve cevapsız çağrılar geri aranabilecek. Birkaç hafta sonunda ise mesaj ile görüntülü veya sesli arama işlevleri tamamen kapatılacak.

Daha öncesinde sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesabının silineceğini açıklayan WhatsApp diğer mesajlaşma uygulamalarına büyük bir kullanıcı kitlesinin geçmesine neden olmuştu. Yeni açıklamada hiçbir kullanıcı hesabının silinmeyeceğinin altını çizen şirket, aslında kullanıcıya iki seçenek sunuyor.

Sözleşmenin kabul edilmesi ya da sohbetlerinizi Android veya iOS‘da kullanılabilir diğer mesajlaşma programlarına aktarma seçeneği sunan WhatsApp, hesaba ait bir rapor indirmek isteyene de bu seçeneği sunacak. Bu açıklamanın ardından şirketin gelecek tepkilere karşı nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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