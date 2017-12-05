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'WhatsApp valisi'ne hapis cezası

Valisi olduğu kasabayı WhatsApp ile yöneten vali hapis cezasına çarptırıldı.

05 Aralık 2017 Salı 10:45
'WhatsApp valisi'ne hapis cezası
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer bir güncelleme haberi ile gündemde değil. ,

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp ile valisi olduğu kenti yöneten Lidiane Leite hapis cezasına çarptırıldı. 

Brezilya'nın en fakir kasabalarından birini yöneten kadın valinin eğitim bütçesinden zimmetine para geçirerek ultra lüks bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. 

Yaşadığı ulktra lüks hayat ile bir süredir ülkenin gündeminde olan 27 yaşındaki Leite, halkın arasına karışmaması ve yerel yöneticilere emirlerini WhatsApp üzerinden verdiği için 'WhatsApp valisi' olarak anılıyordu.

'WhatsApp valisini'nin zimmetine 4.5 milyon sterlin geçirdiği belirtiliyor.

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