Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Hırsızlıkla suçlanıyor
Hırsızlıkla suçlanıyor
Eşini ve kızını dövdü
Eşini ve kızını dövdü
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
İhraç işlemi devam ediyor
İhraç işlemi devam ediyor

Windows 11 ile Internet Explorer'ın sonu geliyor

Yeni nesil Windows olarak karşımıza çıkan ve tasarımıyla beğeni toplayan Windows 11 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni işletim sistemi ile Internet Explorer için emeklilik dönemi başlıyor.

26 Haziran 2021 Cumartesi 13:03
14 Okunma
Windows 11 ile Internet Explorer'ın sonu geliyor

Microsoft geleceğin işletim sistemi olarak nitelendirdiği yeni işletim sistemi Windows 11'i tanıttı.

Şirketin ürün yöneticisi Panos Panay'ın tanıttığı Windows 11'le işletim sistemine birçok yeni özellik geleceği duyurulmuştu.

Önümüzdeki haftadan itibaren geliştiriciler için bir önsürümü kullanıma açılacak olan Windows 11 ile dünyayı internete bağlayan emektar Internet Explorer için de emeklilik süreci başlamış olacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Windows 11, Internet Explorer yerleşik olarak gelmeyen son 20 yıldaki ilk Windows olacak.

Microsoft, ilk olarak 1995 yılında piyasaya sürdüğü internet tarayıcısı Internet Explorer’ı büyük ölçüde kullanımdan kaldırmayı planladığını geçtiğimiz Mayıs ayında açıklamıştı. HABERE GİT

RAKİPLERLE MÜCADELE EDEMEDİ

Uzun bir süre en popüler tarayıcı olarak kullanılan Internet Explorer, Alphabet’in sahibi olduğu Google’ın Chrome ve Apple’ın da Safari tarayıcılarının her geçen gün daha fazla kullanılmasıyla gittikçe daha az kullanılmaya başlamıştı.

Firma, Windows 11 ile artık Google Chrome ie aynı temeli paylaşan Microsoft Edge üzerine odaklanacak. 

Kullanıcılar tarafından Chrome'dan daha az sistem kaynağı tüketmsi sayesinde beğenilen Microsoft Edge'in bu yönüyle rakiplerine kafa tutması bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor
İspanya, Sinovac aşısı yaptıran turistleri ülkeye kabul ediyor
Delta varyantı Avustralya'da sokağa çıkma yasağını uygulatıyor
Delta varyantı Avustralya'da sokağa çıkma yasağını uygulatıyor
Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsız: Kokusunu seviyorum
Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsız: Kokusunu seviyorum
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim