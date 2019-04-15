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Woods’tan 11 yıl sonra tarihi geri dönüş!

ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods, spor tarihinde yerini alacak geri dönüşlerden birine imza attı. Uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden Woods 11 yıl aradan sonra ilk kez büyük bir turnuva kazandı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:37
Woods’tan 11 yıl sonra tarihi geri dönüş!
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ABD basını ünlü golfçü Tiger Woods’u konuşuyor. Özel hayatında yaşadığı çalkantılar ve geçirdiği sakatlıklar nedeniyle sporu bırakma noktasına gelen 43 yaşındaki Woods, inanılması güç bir geri dönüşe imza attı.

Augusta’da düzenlenen Masters turnuvasında Francesco Molinari’yi geride bırakan Woods, turnuvayı kazanarak beşinci kez yeşil ceketin sahibi oldu. Woods, bu şampiyonlukla birlikte 2.2 milyon dolarlık (12.7 milyon TL) ödüle de ulaştı.

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Woods, beşinci kez yeşil ceketin sahibi oldu.

2008’deki Amerika Açık zaferinden bu yana ilk kez büyük turnuva kazanma sevinci yaşayan Woods, geçirdiği zorlu dönemlerle ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. Belinden 4 kez ameliyat geçiren Woods, “Ameliyatlar sonrası bırakın golf oynamak, yürümekte bile zorlanıyordum. Bir süre sonra yeniden golf sopasını sallayabildiğimi gördüm.

Vücudum belki iyi durumda değildi ama ellerim hala çok iyiydi. Bu nedenle yeniden denemeye karar verdim ve şampiyon olarak karşınızdayım. Yaşadığım onca şeyden sonra yeniden burada olabilmek çok güzel bir duygu” dedi.

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