Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar

WSJ: ABD’nin gizli Covid raporu, virüsün Wuhan laboratuvarından sızmış olabileceğini gösteriyor

Wall Street Journal, ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın corona virüsün kökeni hakkında hazırladığı gizli rapor ile ilgili bir haber yayınladı. WSJ’nin gizli rapor hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD raporunda Wuhan'daki bir laboratuvardan virüs sızıntısı hipotezinin makul olduğu ve daha fazla araştırmayı hak ettiği sonucuna varıldığını yazdı.

08 Haziran 2021 Salı 12:58
302 Okunma
WSJ: ABD’nin gizli Covid raporu, virüsün Wuhan laboratuvarından sızmış olabileceğini gösteriyor

ABD’li yayın organı Wall Street Journal, ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın Covid-19'un ortaya çıkışı hakkında hazırladığı gizli bir rapor ile ilgili haber yaptı.

WSJ gizli rapor hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, raporda virüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olması makul bir varsayım olarak nitelendirildiğini ve doğruluğunun araştırılmasının tavsiye edildiğini yazdı.

Haberde, Mayıs 2020'de hazırlanan raporun Trump yönetiminin son aylarında salgının ortaya çıkışına ilişkin inceleme yürütüldüğü dönemde Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğinin altı çizildi.

Gazete, Lawrence Livermore'un değerlendirmesinin Covid-19 virüsünün genomik analizine dayandığını söylerken, Laboratuvarın rapor hakkında yorum yapmaktan kaçındığını bildirdi.

BİDEN İSTİHBARATTAN 90 GÜN İÇİNDE RAPOR İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada Mart ayında istihbarattan Covid-19'un kökenini araştırmalarını istediğini ve bu raporu ay başında eline aldığını bildirmişti.

Biden açıklamasında, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını, bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim" ifadesini kullanmıştı.

WSJ GEÇTİĞİMİZ AY TARTIŞMALARI ALEVLENDİRMİŞTİ

Wall Street Journal, geçtiğimiz ay ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberinde, Covid-19 salgınının ilk kaynağının Wuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Wuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda virüsün Wuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Son Güncelleme: 08.06.2021 16:17
Anahtar Kelimeler:
Wall Street JournalCovid RaporuCoronavirüsKoronavirüsWuhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de bir yılda 118 kadın öldürüldü
İngiltere'de bir yılda 118 kadın öldürüldü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Matematiği erken bırakmak beyni olumsuz etkiliyor
Matematiği erken bırakmak beyni olumsuz etkiliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim