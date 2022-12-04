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Wuhan'da çalışan bilim insanından itiraf gibi sözler

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya ABD'den gelen haber ile sarsıldı. Bir dönem Çin'de çalışan ABD'li bilim insanı 'koronavirüs gerçeği'ni açıkladı. İşte dünyanın gündemine bomba gibi düşen o sözler...

04 Aralık 2022 Pazar 12:43
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Wuhan'da çalışan bilim insanından itiraf gibi sözler



2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Bilim dünyası daha ölümcül bir varyanta dair uyarılarını sıklaştırırken koronavirüs ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Virüsün kökeni, nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair henüz net bir bilgiye sahip olmayan bilim dünyası ABD'li bilim insanı Andrew Huff'ın sözlerini tartışıyor.

"2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korovirüs kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Bölgedeki laboratuvar ise o tarihten beri pek çok teorinin merkezinde yer almıştı."

ESKİ ÇALIŞANDAN KORONA İTİRAFI

New York Post'ta yer alan habere göre, bir dönem Wuhan'daki tartışmalı laboratuvarda çalışan ABD'li bilim insanı 'koronavirüs gerçeği' olarak adlandırdığı bilgiyi açıkladı.

Huff virüsün insan yapımı olduğunu ve pandemiden 2 yıl önce Wuhan'daki laboratuvardan sızdığını öne sürdü.

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