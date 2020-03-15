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Wuhanlı doktorlar son geçici hastanenin kapatılmasını kutladı

Corona virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan'daki sağlık şefleri son bir günde sadece 11 yeni vaka olduğunu söylediler.

15 Mart 2020 Pazar 16:13
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Wuhanlı doktorlar son geçici hastanenin kapatılmasını kutladı

Corona virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan'daki sağlık şefleri son bir günde sadece 11 yeni vaka olduğunu söylediler. Wuhan'da alınan önlemler sonucu vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla açılan son acil durum hastanesi de kapatıldı.

Çin'de yeni tip corona virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan'da hastane personeli kutlama yaptı.

Hastane personeli ülkenin krizle başa çıkmak için inşa edilen son acil hastanesinin kapatılmasını kutladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda hastane çalışanları maskelerini törenle çıkardı.

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsÇinWuhan
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...YORUM 2020-03-15 17:47:55

E tamamdır, yaşlıları temizlediler, ekonomi biraz düzeldi, emekli maaşı daha az ödeyecekler. Gençler da daha rahat atlatır hastalığı.

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