Yağsız yemek pişirmek için 5 ipucu

Çok hafif bir akşam yemeği için, geçici bir diyet veya bir detoks programı için bazen tabaklarınızdan yağı yasaklayabilirsiniz.

Tariflerinizi hazırlarken yağdan kaçınmanın birçok yolu vardır. Yağsız yemek pişirmek mümkündür.

Diyetten tamamen çıkarılması önerilmese de, tüketimini azaltmak ve hepsinden önemlisi sağlıklı yağları seçmek önemlidir. Ancak, her gün yenen birçok besinde yağlar bulunur. Bu nedenle diyetiniz başarısız olabilir ve egzersiz yapmanıza rağmen istenen sonuçlara ulaşamayabilirsiniz.

Yağsız yemek pişirmek için 4 ipucu

Ancak bunu değiştirmeye başlamak için daha sağlıklı bir şekilde pişirmemizi sağlayacak bazı ipuçlarını uygulamaya koymanız yeterli.

İşte yemeklerinizi hazırlarken yağ kullanımından kaçınmak için ipuçları.

Buhar

Buharda pişirme, yağ kullanımını gerektirmez. Yiyecekleri buharlamak için mikrodalgada veya fırında hızlı bir şekilde kullanılabilen buharlı pişirici gibi hava geçirmez bir kap kullanılması tavsiye edilir. Düdüklü tencere de kullanabilirsiniz.

Buharda pişirme, birçok ürünü (kümes hayvanları, balık, sebze, patates, pirinç vb.) pişirmek için idealdir. Yağ gerektirmez ve doğal tadı, vitaminleri ve mineralleri korur. Gıda aynı zamanda orijinal hassasiyetini de korur.

Yiyeceklere daha fazla lezzet vermek için buharda pişirmek için kullanılan suyu örneğin birkaç damla limon suyu veya aromalı bitkilerle tatlandırabilirsiniz.

Fırın

Pişirme yağını ortadan kaldırmak için fırın da iyi bir alternatiftir. Popüler inanışın aksine, bir tavuğun mutlaka yağ ile pişirilmesi gerekmez. Ayrıca, yağ olmadan fırının temizlenmesi ve yemeğin hazırlanması kolaylaşır.

Fırında yağ eklemeden pişirmek için:

- Fırınınızı önceden 240°C'ye ısıtın.

- Yiyeceklere limon suyu, yağı alınmış et suyu veya sadece su serpin.

- Aromatik bitkiler serpin.

- Tarifinizde belirtilen süre kadar pişirin.

- Sıcaklığı 240°C'nin altına düşürmeyiniz, aksi takdirde yemeği düzgün şekilde pişiremezsiniz.

Folyo içinde kaynatma

Folyo ile pişirme, yemeğinizi bu amaç için sağlanan bir kap veya alüminyum folyo içine koymaktan ibarettir. Et, sebze veya balık, herhangi bir yağ ilavesi gerektirmeden yavaş yavaş suyunu bırakarak pişer.

Folyo ile nasıl pişirilir:

- Fırınınızı önceden 150°C'ye ısıtın.

- Bir pişirme folyosu açın.

- Çiğ et veya balıkları atın.

- Seçtiğiniz ince doğranmış sebzeleri, limon suyu veya küçük bir sos, baharatlar, aromatik otlar ekleyin.

- Folyoyu sıkıca kapatın.

- Pişirin. Normal pişirmenin aksine, folyoda kaynatma yöntemiyle besinler düşük sıcaklıkta yavaş yavaş pişer.

Izgara

Izgarada veya mangalda pişirmek, balık ve etin yağsız pişirilmesini sağlar.

Başarılı ızgara için:

- Pişirme sırasında bozulmalarını önlemek için ürünlere kaba tuz serpin.

- Izgara ısındığında, yiyecekleri ızgaraya yerleştirin.

- Altın kahverengi olana kadar ara sıra çevirerek hızlı bir şekilde pişirin.

- Izgarada sebze sağlıklı bir şekilde pişmez. Ayrıca et ve balıklar bu pişirme yöntemi ile sularını kaybetmezler, bu nedenle sular hapsolmuş halde kalır.

Buğulama

Yağ ilavesinden kaçınmak için yemeğin tadını koruyan buğulama yöntemini de tercih edebilirsiniz. Yüzde 100 sağlıklı bir yemek için aynı anda balık veya sebze pişirebileceğiniz fırınınız olması yeterli.