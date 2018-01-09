Yahudi yerleşimciler öfkesini ağaçlardan çıkardı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait yaklaşık 50 zeytin ve badem ağacının Yahudi yerleşimciler tarafından kesildiği bildirildi.

Nablus'un doğusundaki DeyrulHatab Köy Meclisi Başkanı Abdulkerim Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakındaki bir yerleşim biriminde ikamet eden Yahudi yerleşimcilerin köyün doğu tarafında kalan yaklaşık 80 dönümlük araziye girdiklerini ve buradaki 50 ağacı kestiklerini söyledi.

Ağaçların NayifAmran isimli Filistinli bir çiftçiye ait olduğunu ifade eden Hüseyin, bazı ağaçların ömrünün 40 yılı aştığını kaydetti.

Köy sakinlerinin Yahudi yerleşimcilerin varlığından ve sürekli tekrar eden saldırılarından büyük rahatsızlık duyduğunu aktaran Hüseyin, 11 bin dönüm üzerine kurulu köyün 8 bin dönümlük kısmına köy sakinlerinin sadece İsrail askerlerinin izniyle ve genelde zeytin hasat mevsiminde girebildiğini belirtti.

İsrail tarafından 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.