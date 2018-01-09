Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115220
ALTIN
159.005
DOLAR
3.7607
STERLİN
5.0879
EURO
4.4870
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Göz seyirmesini önlemek için...
Göz seyirmesini önlemek için...
En çok kağıt parayla bulaşıyor
En çok kağıt parayla bulaşıyor

Yahudi yerleşimciler öfkesini ağaçlardan çıkardı

Filistinlilere ait yaklaşık 50 zeytin ve badem ağacı, Yahudi yerleşimciler tarafından kesildi...

09 Ocak 2018 Salı 13:36
Yahudi yerleşimciler öfkesini ağaçlardan çıkardı
banner10

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilere ait yaklaşık 50 zeytin ve badem ağacının Yahudi yerleşimciler tarafından kesildiği bildirildi. 

Nablus'un doğusundaki DeyrulHatab Köy Meclisi Başkanı Abdulkerim Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakındaki bir yerleşim biriminde ikamet eden Yahudi yerleşimcilerin köyün doğu tarafında kalan yaklaşık 80 dönümlük araziye girdiklerini ve buradaki 50 ağacı kestiklerini söyledi. 

Ağaçların NayifAmran isimli Filistinli bir çiftçiye ait olduğunu ifade eden Hüseyin, bazı ağaçların ömrünün 40 yılı aştığını kaydetti. 

Köy sakinlerinin Yahudi yerleşimcilerin varlığından ve sürekli tekrar eden saldırılarından büyük rahatsızlık duyduğunu aktaran Hüseyin, 11 bin dönüm üzerine kurulu köyün 8 bin dönümlük kısmına köy sakinlerinin sadece İsrail askerlerinin izniyle ve genelde zeytin hasat mevsiminde girebildiğini belirtti. 

İsrail tarafından 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
40'ı dolmadan partisi dağılıyor
40'ı dolmadan partisi dağılıyor
İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
Yemen'deki olaylar
Yemen'deki olaylar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim