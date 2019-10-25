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Yaklaşık 300 Rus askeri polisi devriye görevi için Suriye-Türkiye sınırında

25 Ekim 2019 Cuma 13:19
Yaklaşık 300 Rus askeri polisi devriye görevi için Suriye-Türkiye sınırında

Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 300 Rus askeri polisin devriye görevi için Suriye-Türkiye sınırına konuşlandırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çeçenistan'dan bölgeye gönderilen Rus askeri polisinin bölge halkının güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olacağı ve Suriyeli Kürt güçlerin sınırın yaklaşık 30 km'lik bölgesinden çekilmelerine yardım edeceği belirtildi.

Bakanlık, Rus askeri polisinin yanı sıra 20'den fazla zırhlı aracın da bölgeye konuşlandırıldığını duyurdu.

Suriye'nin kuzeyi

Rusya ile Türkiye arasında Salı günü imzalanan ve YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmesini öngören anlaşma sonrası, Rus askeri polisi bölgedeki ilk devriye görevlerine Çarşamba günü çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini bölgeden çekeceğini açıklaması üzerine Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekâta da anlaşmayla son verdi.

ABD, Amerikan askerlerinin bölgeden çekileceğini duyursa da Washington'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının korunması bölgedeki varlıklarını güçlendireceği belirtildi.

Petrol yataklarının bulunduğu bazı bölgelerdeki Kürt birlikler anlaşma sonrası mevzilerini terk etmişlerdi.

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