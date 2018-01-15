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Yalan habere karşı önlem alınmalı!

Gabriel: "AB'de yalan habere karşı önlem alınmazsa durum kötüye gider"

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:17
Yalan habere karşı önlem alınmalı!
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi Maria Gabriel, "Eğer yalan habere karşı AB düzeyinde önlemler alınmazsa bu büyük bir risk teşkil eder ve durum daha kötüye gider." dedi.

Gabriel, Yalan Haberler Üst Düzey Uzman Grubu Başkanı Madeleine de Cock Buning ile Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

"Yalan haber" ile "yasa dışı haberin" ayrı kavramlar olduğunu kaydeden Gabriel, "Her yalan haber yasa dışı değildir. Uzman grubumuz bu tanım (yalan haber) üzerinde çalışmaya ve yaptırımların ne olabileceğini belirlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı. 

Gabriel ayrıca, ifade özgürlüğünü tam olarak desteklerinin altını çizdi.

Buning, "yalan haber sorunu" ile yüzleşmeleri gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, bugünkü toplantıda tarafların "şeffaf, çoğulcu ve teyit edilmiş haber hakkı" konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarının temsilcilerinin de katıldığı bugünkü toplantının AB Komisyonunun yalan haberle mücadelesine ilişkin karar almasına katkı sağlaması bekleniyor.

AB, geçen yıl sonunda yalan haber ve internet ortamındaki yanlış bilgiyle mücadele noktasında üst düzey uzman grubu kurma kararı almıştı. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans konuya ilişkin açıklamasında, "Bilgi akışı ve yanlış bilgilendirmenin olağanüstü boyutlara ulaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımıza yalan haberleri tespit edebilmelerini sağlayacak, internet ortamında güveni artıracak ve edindikleri bilgileri kullanmalarına yardımcı olacak araçlar sağlamayız." demişti.

Avrupa Parlamentosu, geçen yılın temmuz ayında AB Komisyonunun yalan haberlere ilişkin mevcut durum hakkında çalışma yapmasını talep eden bir tasarıya imza atmıştı. Tasarıda konuya ilişkin hukuki altyapının araştırılması ve yalan haberin yayılmasının engellenmesi için yasal düzenlemelerin belirlenmesi istenmişti.
 

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