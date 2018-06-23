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Yanardağ etrafında fotoğraf çekmek isteyenlere hapis

KITV'deki habere göre, lavların okyanusa ulaştığı adada, 3 Mayıs'tan itibaren, polis barikatı ve tehlikeli koşullara rağmen fotoğraf çekmek isteyen çoğu turist 40'tan fazla kişi tutuklandı ve 5 bin ABD doları para cezasına çarptırıldı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:35
Yanardağ etrafında fotoğraf çekmek isteyenlere hapis

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavları izlemek ya da fotoğrafını çekmek için kamuya kapalı bölgelere giren onlarca kişi tutuklandı. 

KITV'deki habere göre, lavların okyanusa ulaştığı adada, 3 Mayıs'tan itibaren, polis barikatı ve tehlikeli koşullara rağmen fotoğraf çekmek isteyen çoğu turist 40'tan fazla kişi tutuklandı ve 5 bin ABD doları para cezasına çarptırıldı.

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Yetkililer, bu konuda kesinlikle tolerans göstermeyeceklerini belirtti.

Hawaii Valisi David Ige tarafından ay başında yayımlanan yeni yönetmelikle, çöküntü kuşağı alanlarında yakalanan kişilere yönelik cezalar artırılmıştı.

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmiş, 600'den fazla evi lavlar yutmuştu.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

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