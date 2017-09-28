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Yanardağ faaliyete geçti!

Agung Yanardağı faaliyete geçti, 100 bin kişi tahliye edildi...

28 Eylül 2017 Perşembe 09:46
Yanardağ faaliyete geçti!

Bali Adası’nda faaliyete geçen Agung Yanardağı’nın çevresinden tahliye edilen kişilerin sayısının 100 bine yaklaştığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamaya göre, alarm düzeyinin en üst seviyede olduğu yanardağın çevresinden tahliye edilen yaklaşık 100 bin kişi güvenli bölgelerde kurulan kamplar ile spor salonlarına yerleştirildi.

Tahliye çalışmalarının hızla devam ettiği bölgede olası patlamaya karşı gerekli tüm önlemlerin alınması için çabalar sürüyor. Birçok sarsıntının meydana geldiği yanardağdan çıkan dumanlar 50 metreye kadar yükseliyor.

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