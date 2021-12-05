Yanardağın öfkesi her şeyi yuttu!

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağında meydana gelen patlamada yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Neye uğradığını şaşıran bölge sakinleri panikle kaçıştı.

Bölgeden gelen korkunç görüntülerse sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Bölgede yaşayanları tahliye çalışmaları devam ederken acı haber geldi ve en az 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı’nda dün patlama meydana geldi. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından mahsur kalan 10 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Felaket sonucu can kaybı sayısının 13’e yükseldiği ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi. Patlama sonucu 98 kişinin yaralandığı, 902 kişinin ise tahliye edildiği kaydedildi.

Yanardağda en son geçtiğimiz ocak ayında patlama meydana gelirken, can kaybı yaşanmamıştı. Ancak yeniden faaliyete geçen volkan bu kez büyük bir felakete yol açtı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada Lumajang bölgesini Malang şehrine bağlayan bir köprünün ve çevredeki binaların yıkıldığı ifade edildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı, ancak pilotların kül yağmuruna dikkat etmeleri konusunda uyarıldığı belirtildi.

Ancak volkanın etrafında yaşayan çok sayıda kişi dev kül bulutlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte bölgeyi boşalttı. Görgü tanıkları çevre köylerin külle kaplandığını, bulutların güneşi engellediğini ve ortalığın karardığını aktardı.

Kıtasal plakaların birleştiği bir noktada bulunan Endonezya'da 130 aktif volkan var. Aktif bir volkan olan Semetu, sıklıkla 4 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürtüyordu.



Dünkü patlama ise normalin dört katına yakın bir büyüklüğe işaret ediyor.

BBC'ye konuşan VAAC meteoroloğu Campbell Biggs, külün yükseldiği 15 kilometre seviyesinin pek çok uçağın yükselebileceği seviyenin üzerinde olduğunu ve bu yüzden uçakların bulutun etrafından dolaşması gerekeceğini vurguladı.



Pilotların görüş mesafesini etkileyen kül bulutları, hava kalitesini de düşürdüğü için uçaklarda oksijen maskelerinin açılmasına yol açıyor.

Öte yandan dünyanın dört bir yanındaki yanardağ patlamalarının sıklığının giderek artması dikkat çekmeye başladı. Meksika’nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda da patlamalar devam ediyor.

Cenapred, yanardağdaki patlayıcı aktivitenin önümüzdeki günlerde düşük ila orta ölçekte devam etmesinin beklendiğini ve yanardağın yakındaki yerleşim yerlerine hafif ve orta derecede kül yağışları yaşanmasını öngördüklerini açıkladı.

İspanya'da yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den beri aktif olan yanardağdan lav akışı sürüyor. Uzmanların yanardağın faaliyetinin uzun süreceği uyarısı doğru çıkarken bölgede yaşayanlar kâbus gibi günler yaşamaya devam ediyor. Yanardağda yeni lav çatlakları oluşurken lavla denize akmaya devam ediyor.

La Palma yanardağdan çıkan lav ve küllerle kaplanarak neredeyse yaşanmaz hale gelirken Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama Kurumu, geçen hafta hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulunmuştu.

Lavlar okyanusa akmaya devam ettikçe La Palma adasının da yüzölçümü artmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nden bilim insanları yaptıkları açıklamada AB'nin gözlem programı Copernicus'un uydu görüntülerinde D harfi şeklinde bir kayalık oluşumunun gözlendiğini, bunun da adanın batı kıyısını 338 hektar genişlettiğini açıkladı.

Dünya İspanya'daki yanardağ patlamalarının yarattığı korkunç tahribatı konuşurken bir haber de Hawaii'den gelmişti. Sadece bölgenin değil dünyanın en aktif yanardağlarından olan Kilauea harekete geçince ortaya inanılması zor görüntüler çıktı.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın da geçtiğimiz haftalarda yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.

Kraterde meydana gelen patlamanın kaydedildiği görüntülerde, kraterin lavla kaplandığı ve dalgalı volkanik gaz bulutlarının havaya yükseldiği gözlendi. Yanardağın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede deprem aktivitesinde artış görüldüğü belirtildi.