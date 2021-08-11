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‘Yanlışlıkla gübre atılan’ yemek 24 kişiyi öldürdü

Nijerya’da ‘yanlışlıkla gübre atıldığı’ belirtilen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:41
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‘Yanlışlıkla gübre atılan’ yemek 24 kişiyi öldürdü

Nijerya’da ‘yanlışlıkla gübre atıldığı’ belirtilen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti.

Polis, zehirleme şüphesini de soruşturuyor.

Sokoto eyaletindeki olay sonrası sağlık müfettişi Dr. Ali İnname, Danzanke köyünde aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını tespit etti.

İnname, iki kişinin de tedavi altına alındığını ifade etti.

AA’nın haberine göre halkın bu olaydan ders almasını ve bu tür zehirli kimyasalları kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutmaları çağrısında bulunan İnname, böyle bir olayın tekrarlanmaması için halkın temkinli olması gerektiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
NijeryaZehirleme
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