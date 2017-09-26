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Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün aç susuz kaldı

Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 58 saat aç susuz kalan Indiana Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi, hayatta kalmak için mağara duvarlarındaki nemi yalamak zorunda kaldı.

26 Eylül 2017 Salı 08:47
Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün aç susuz kaldı

Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 58 saat aç susuz kalan Indiana Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi, hayatta kalmak için mağara duvarlarındaki nemi yalamak zorunda kaldı.

Yerel Mağaracılık Kulübü'nün organize ettiği geziye katılan 19 yaşındaki Lukas Cavar, bir anda gruptan ayrıldı ve geri döndüğünde mağara girişindeki kapının kilitli olduğunu fark etti.

​Cep telefonun sinyal çekmediğini bu yüzden birilerinin dikkatini çekmek için saatlerce bağırdığını ama başarısız olduğunu anlatan Cavar, mağarada geçirdiği zamanın büyük kısmını kendi kendiyle konuşarak, uyuyarak ve su arayarak geçirdiğini aktardı.

​Genç adam, "Mağara duvarlarında su damlalarını görünce hemen ne yapmam gerektiğini anladım" dedi.

Cavar, Indiana Daily Student'e demecinde, cep telefonuna yakın ve arkadaşları için elveda mesajlarını yazdığını söyledi.

​Oğullarını Pazar günü geziye gönderen Cavar ailesi, Lukas gelmeyince ve attıkları mesajlara yanıt gelmeyince Pazartesi alarma geçti. Mağaracılık Kulübü üyeleri Salı günü mağaraya geri döndü.

Cavar, kurtulduğu anı şöyle anlattı: "Onlar oldukça sarsılmıştı. Zira az kala beni öldürüyorlardı. Nasıl bir suç duygusu yaşadıklarını hayal bile edemiyorum".

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