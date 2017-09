Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 3 gün aç susuz kaldı

Yanlışlıkla kapatıldığı mağarada 58 saat aç susuz kalan Indiana Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi, hayatta kalmak için mağara duvarlarındaki nemi yalamak zorunda kaldı.

Yerel Mağaracılık Kulübü'nün organize ettiği geziye katılan 19 yaşındaki Lukas Cavar, bir anda gruptan ayrıldı ve geri döndüğünde mağara girişindeki kapının kilitli olduğunu fark etti.

​Cep telefonun sinyal çekmediğini bu yüzden birilerinin dikkatini çekmek için saatlerce bağırdığını ama başarısız olduğunu anlatan Cavar, mağarada geçirdiği zamanın büyük kısmını kendi kendiyle konuşarak, uyuyarak ve su arayarak geçirdiğini aktardı.

Bats, salamanders, crayfish, and beetles were Lukas Cavar’s only company while he was stuck in an Indiana cave. https://t.co/V2bvL594me pic.twitter.com/zudaH6WZcy