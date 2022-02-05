Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...

Yanlışlıkla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini duyurdular

Bloomberg, internet sitesinden "Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor" başlıklı bir haber yayınladı. Haber yaklaşık 30 dakika internet sitesinde yayında kaldıktan sonra, yetkililer haberin yanlışlıkla paylaşıldığını söyleyerek özür diledi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:03
47 Okunma
Yanlışlıkla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini duyurdular
banner108

Rus birliklerinin Ukrayna sınırına toplanması ve ABD'li yetkililerin olası bir savaş konusunda uyarılarının ardından farklı bir hikaye yaşandı.

New York Post'un haberine göre, Bloomberg, sitesindeki canlı haber kısmında 'Rusya, Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir haber yayınladı. 

Olga Lautman isimli Rus gazeteci '' Siteye girdim 30 dakikadan fazla manşette durdu sonra nihayet kaldırıldı, bunun gerçek olmadığını biliyorum çünkü Ukrayna üzerine çalışıyorum ve ilk bilenlerden biri olacağım'' dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan binlerce göçmeni ölüme itti
Yunanistan binlerce göçmeni ölüme itti
Ölü zannedilen adam, otopsi masasında uyandı
Ölü zannedilen adam, otopsi masasında uyandı
İngiliz büyükelçi Bronnert: Moskova ve Londra, istikrarsızlık ve tehdit dönemini geride bırakmalı
İngiliz büyükelçi Bronnert: Moskova ve Londra, istikrarsızlık ve tehdit dönemini geride bırakmalı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim