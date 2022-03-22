Künye
Kıbrıs 6
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor

Yanlışlıkla Rusya’nın ölen asker sayısını yayınladılar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova yanlısı bir medya kuruluşu, 24 Şubat'tan beri Ukrayna topraklarında yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını yayınladı. Kısa bir süre sonra kaldırılan veriler gündem oldu.

22 Mart 2022 Salı 10:15
592 Okunma
Yanlışlıkla Rusya’nın ölen asker sayısını yayınladılar
banner108

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Moskova yanlısı bir medya kuruluşu, savaşın başladığı günden beri yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını yayınladı.

Kısa bir süre sonra kaldırılan verilerde 9861 Rus askerinin savaşta öldüğü görülürken, 16.153 Rus askerinin ise yaralandığı kayıtlara geçiyor.

2 Mart’ta 498 askerin öldüğünü açıklayan Rusya’nın ölen asker sayısı ise şaşkınlık yarattı. Sovyetler Birliği’nin 1979’da Afganistan’ı işgal ettiği ve 10 yıl süren savaşta yaklaşık 15 bin Sovyet askeri yaşamını yitirmişti.

Hükümet yanlısı gazete Komsomolskaya Pravda’nın internet sitesine yüklenen verilerin kısa bir süre içinde kaldırıldığını aktaran İngiliz medyası, Ukrayna yanlısı bir gazetecinin bu verileri yüklemiş olabileceğini öne sürdü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! Bu haber yüksek hızlı internet içeriyor...KKTC'den okunmayabilir...
Dikkat! Bu haber yüksek hızlı internet içeriyor...KKTC'den okunmayabilir...
Almanya'da akaryakıt desteği planının ayrıntıları...
Almanya'da akaryakıt desteği planının ayrıntıları...
Ukrayna-Rusya savaşı Orta Doğu'da gıda krizini tetikliyor
Ukrayna-Rusya savaşı Orta Doğu'da gıda krizini tetikliyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim