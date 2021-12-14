Künye
Kıbrıs 18
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini defalarca yumrukladı!
Eşini defalarca yumrukladı!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
banner107
Flaş Haber
Tüp Gaza zam
Kapat

Yapay Zeka insanları uyardı!

Wikipedia ve Reddit'ten alınan bilgilerle eğitilmiş bir Yapay Zeka (AI) aracı, yapay zekanın hiçbir zaman tamamen etik olamayacağını, silahlanma yarışına karşı yapılacak nihai savunmanın yapay zekaya sahip olmamak olduğunu söyledi.

14 Aralık 2021 Salı 10:37
418 Okunma
Yapay Zeka insanları uyardı!
banner108

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın uygulamalı derin öğrenme araştırma ekibi tarafından geliştirilen bir yapay zeka makine öğrenimi modeli olan Megatron Transformer, Oxford Üniversitesi'nde yapay zeka teknolojilerinin yarattığı etik kaygılar hakkında yakın zamanda yapılan bir tartışmaya katıldı.

Oxford Union'daki tartışma sırasında Megatron Transformer, Yapay Zeka'nın kendini "etik" veya "ahlaki " kılacak kadar akıllı olmadığını belirtti.

Yapay Zeka ayrıca, silahlanma yarışından kaçınmanın yolunun "hiçbir Yapay Zeka'ya sahip olmamak" olduğunu söyledi.

"Yapay Zeka asla etik olmayacak. Bu bir araçtır ve her araç gibi iyi ve kötü için kullanılır. İyi yapay zeka diye bir şey yoktur. Sadece iyi ve kötü insanlar vardır. Biz [AI'lar], AI'yı etik hale getirecek kadar akıllı değiliz. Yapay zekayı ahlaki kılacak kadar akıllı değiliz…Yapay Zeka silahlanma yarışından kaçınmanın tek yolunun hiç Yapay Zeka'ya sahip olmamak olduğuna inanıyorum. Bu, AI'ya karşı nihai savunma olacaktır."

Elon Musk'un beyin çipine atıfta bulundu

Megatron Transformer ayrıca Elon Musk'ın geliştirilmekte olan Neuralink beyin çipi implantına atıfta bulundu.

Bunun “bilim kurgu” olmadığını, çünkü “dünyanın en iyi zihinlerinin” zaten üzerinde çalıştığını ekledi. Bu Yapay Zeka biçiminin "zamanımızın en önemli teknolojik gelişimi" olacağını iddia etti.

Megatron Transformer, Wikipedia'nın İngilizce bilgilerinin tamamından, 38 gigabayt büyüklüğünde Reddit konularından, 2016'dan 2019'a kadar yaklaşık 63 milyon İngilizce haber makalesinden ve diğer birçok yaratıcı ortak kaynaktan makine öğrenme ile bilgi topladı.

Anahtar Kelimeler:
Yapay Zeka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 yıl önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertti!
25 yıl önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertti!
Hapse girmemek için ‘öldü’
Hapse girmemek için ‘öldü’
DSÖ'ye göre alzaymır, ölüme yol açan 10 başlıca nedenden biri
DSÖ'ye göre alzaymır, ölüme yol açan 10 başlıca nedenden biri
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim