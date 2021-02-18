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Yapılan araştırmada kafeinin uyku kalitesini etkilemediği belirlendi

İsviçre'de yapılan yeni bir araştırma, kafein bağımlılarını yakından ilgilendiriyor. Buna göre, kafein tüketimi uyku kalitesini etkilemiyor. Ancak, merkezi sinir siteminde gözle görülür bir değişime yol açıyor.

18 Şubat 2021 Perşembe 21:25
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Yapılan araştırmada kafeinin uyku kalitesini etkilemediği belirlendi

İsviçre'de yürütülen yeni bir araştırma, her iki kesimin de ezberini bozar nitelikte.

Basel Üniversitesi'ndeki araştırmaya 20 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılara düzenli olarak kahve içirildi.

10 günün ardından, kafein tüketimi bıraktırıldı. Bu süreçte, beynin merkezi sinir sitemindeki değişim incelendi. Katılımcıların uyku kaliteleri de ölçüldü.

Uyku kalitesini olumsuz etkilemedi

Varılan sonuca göre, düzenli kafein tüketimi uyku kalitesini olumsuz etkilemiyor. Ancak, merkezi sinir sistemi için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Çünkü kafein tüketimi ile birlikte beynin hafıza ile ilgili kısmında gözle görülür bir değişim ortaya çıkıyor.

Yani, bu bölgedeki hafıza ve zeka ile ilintili gri maddenin miktarını azaltıyor.
Bu da beynin bilişsel işlevini olumsuz etkiliyor.

Kafein bıraklınca beyindeki olumsuz etkisi kalkıyor

Uzmanlar, kafein kullanımının bırakılması halinde, söz konusu değişikliğin kalıcı olmadığını açıkladı.

Ancak, yine de kafeinin sağlıklı insanlara olan etkilerinin, henüz tam olarak bilinmediği vurgulandı.

TRT HABER

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