Yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Geceyi burada geçiren göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınırken zaman zaman Yunan polisinin biber gazlı ve ses bombalı müdahalesi ile karşılaştı.