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Yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Geceyi burada geçiren göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınırken zaman zaman Yunan polisinin biber gazlı ve ses bombalı müdahalesi ile karşılaştı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 17:05
335 Okunma
Yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Geceyi burada geçiren göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınırken zaman zaman Yunan polisinin biber gazlı ve ses bombalı müdahalesi ile karşılaştı.

Türkiye'deki mülteciler Avrupa'ya göç etmek için Edirne sınırına akın ediyor.

Pazarkule Sınır Kapısı dün gece saatlerinde başlayan göçmen hareketliliği gittikçe artıyor.
Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etmeyi sürdürüyor.
Müdahale sırasında biri çocuk 3 göçmen yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan bazı düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri tedavilerini ayakta yaptı.
Gaz ve ses bombası kapsülleriyle yaralanan biri çocuk 3 göçmen, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anahtar Kelimeler:
MülteciYunanistanTürkiyePazarkule Sınır Kapısı
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Shmet asan 2020-02-29 17:58:30

Durun biraz su suriyenin anasinibelledikten sonra sira size gelecek

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