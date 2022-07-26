Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!

Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Rusya’da ismi açıklanmayan bir adam hareket halindeki ambulansın arka camını kırdı. Açtığı delikten geçen adam, sadece iç çamaşırıyla koşarak uzaklaşmaya başladı. Başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

26 Temmuz 2022 Salı 16:11
308 Okunma
Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı
banner48

Rusya’nın Vologda kentinde bir ambulansta yaşanan ilginç olaya sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler akıl hastanesine götürülmek üzere ambulansa bindirilen bir adamın aracın camını kırarak kaçış anlarına sahne oldu. Adamın ambulansın camını yanında bulunan acil durum çantasıyla kırdığı ve açtığı delikten geçerek koşarak uzaklaştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere dair yorumlarını iletmeyi ihmal etmediler. Bir kullanıcı “Yalan söylemeyeceğim, hareketleri oldukça becerikli, mükemmel bir kaçış” yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise, “Rus Tarzanı” yorumunu ekledi. Bir diğere kullanıcı ise “Rusya'daki en aklı başında adam" diye şaka yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
600 kilogramlık mors Norveç'i birbirine kattı
600 kilogramlık mors Norveç'i birbirine kattı
Piskopos vaaz verdiği sırada silahlı soyguncular tarafından soyuldu!
Piskopos vaaz verdiği sırada silahlı soyguncular tarafından soyuldu!
Satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı
Satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim