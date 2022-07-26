Yarı çıplak adam akıl hastanesine götürülürken camı kırıp ambulanstan kaçtı

Rusya’nın Vologda kentinde bir ambulansta yaşanan ilginç olaya sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler akıl hastanesine götürülmek üzere ambulansa bindirilen bir adamın aracın camını kırarak kaçış anlarına sahne oldu. Adamın ambulansın camını yanında bulunan acil durum çantasıyla kırdığı ve açtığı delikten geçerek koşarak uzaklaştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere dair yorumlarını iletmeyi ihmal etmediler. Bir kullanıcı “Yalan söylemeyeceğim, hareketleri oldukça becerikli, mükemmel bir kaçış” yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise, “Rus Tarzanı” yorumunu ekledi. Bir diğere kullanıcı ise “Rusya'daki en aklı başında adam" diye şaka yaptı.