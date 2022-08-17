Yarı çıplak şekilde arabanın üzerinde uyudu

İngiltere’nin Norfolk bölgesinde oturan bir sakin park halindeki bir arabanın tavanında yarı çıplak bir şekilde uyuyakaldı. Güvenlik kamerasına ati görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede popüler olmayı başardı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler görenleri gülümsetmeye yetti.

“SADECE EĞLENCELİ BİR FOTOĞRAF OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

23 yaşındaki Tom Selby tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sabaha karşı bir adamın yarı çıplak şekilde arabanın tavanında yüzüstü uyuyakaldığı görüldü. Uyuyan kalan kişinin ve arabanın kime ait olduğunu bilmediğini ifade eden Selby, “Benim aslında uykum oldukça ağır. Bu yüzden diğer apartman sakinleri gece yarısında gürültü duyduklarını belirtmelerine rağmen ben hiçbir şey duymadım” dedi.

Gece geç saatlerde evlerinin önündeki otoprakta neler yaşandığını merak ettiği için güvenlik kamerası görüntülerini kontrol ettiğini ifade eden Selby, “Sadece neler olduğunu merak ettim ve güvenlik kamerasını açtım. Açıkçası sarhoş bir adam gördüm ve arabanın tavanında adeta bayılmıştı. Kim olduğunu veya daha sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Sadece eğlenceli bir resim olduğunu düşündüm.” diye konuştu.