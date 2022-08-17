Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...

Yarı çıplak şekilde arabanın üzerinde uyudu

İngiltere’nin doğusundaki Norfolk bölgesinde bir güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Sarhoş olduğu belirtilen ismi açıklanmayan bir kişinin kendisine ait olmayan arabanın üzerine çıkarak uykuya dalması görenleri şaşırttı. Yüzüstü arabanın tavanında uyuyan adamın üzerinde sadece iç çamaşırı ve çorapları vardı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:05
937 Okunma
Yarı çıplak şekilde arabanın üzerinde uyudu


İngiltere’nin Norfolk bölgesinde oturan bir sakin park halindeki bir arabanın tavanında yarı çıplak bir şekilde uyuyakaldı. Güvenlik kamerasına ati görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede popüler olmayı başardı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler görenleri gülümsetmeye yetti.

“SADECE EĞLENCELİ BİR FOTOĞRAF OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

1

23 yaşındaki Tom Selby tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sabaha karşı bir adamın yarı çıplak şekilde arabanın tavanında yüzüstü uyuyakaldığı görüldü. Uyuyan kalan kişinin ve arabanın kime ait olduğunu bilmediğini ifade eden Selby, “Benim aslında uykum oldukça ağır. Bu yüzden diğer apartman sakinleri gece yarısında gürültü duyduklarını belirtmelerine rağmen ben hiçbir şey duymadım” dedi.

Gece geç saatlerde evlerinin önündeki otoprakta neler yaşandığını merak ettiği için güvenlik kamerası görüntülerini kontrol ettiğini ifade eden Selby, “Sadece neler olduğunu merak ettim ve güvenlik kamerasını açtım. Açıkçası sarhoş bir adam gördüm ve arabanın tavanında adeta bayılmıştı. Kim olduğunu veya daha sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Sadece eğlenceli bir resim olduğunu düşündüm.” diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.08.2022 16:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de yıllık enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı
İngiltere’de yıllık enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı
Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı
Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı
Görünce ne yapacağını şaşırdı!
Görünce ne yapacağını şaşırdı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim