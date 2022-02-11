Künye
Kıbrıs 10
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı

Yaşam ihtimali olan gezegen keşfedildi

İngiltere'den uzmanlar, sönmüş bir beyaz cüce yıldızın 'yaşanabilir' bölgesinde yeni bir gezegen keşfettiklerini açıkladı.

11 Şubat 2022 Cuma 20:47
0 Okunma
Yaşam ihtimali olan gezegen keşfedildi
banner108

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından University College London’dan araştırmacılar uzayda, sönmek üzere olan bir yıldızın yakınlarında, yaşam ihtimali bulunan bir gezegen keşfettiklerini açıkladı.

Gezegenin “beyaz cüce” olarak nitelenen yıldıza yaşam için ideal mesafede olduğunun gözlemlenmesi, başka dünyalarda su ve hayatın var olmasına imkan verebilecek koşulların oluşabildiği ihtimalini gündeme getirdi.

Gezegen, ‘beyaz cüce’ isimli yıldızın yaşamı sürdürmek için ne çok soğuk ne de çok sıcak olduğu “yaşanabilir bölgesinde” tespit edildi.

‘TAMAMEN YENİ BİR KEŞİF’

Çalışmayı yöneten University College London’dan Prof Jay Farihi, gözlemin gökbilimciler için tamamen yeni bir keşif olduğunu söyledi.

Farihi, İngiliz BBC televizyonuna verdiği demeçte, “Bu, bir beyaz cücenin yaşanabilir bölgesinde ilk kez rastlanan bir durum. Bulunan gezegende konumu gereği yaşam olma ihtimali çok yüksek.” dedi.

Prof. Farihi güneşin de milyarlarca yıl sonra “beyaz cüceye” dönüşeceğine dikkat çeken uzman çalışmalarının Güneş Sisteminin gelecekteki haline de ışık tutacağını kaydetti.

MERKÜR İLE MARS ARASI BİR BÜYÜKLÜKTE

Dev yıldızlar söndükten sonra kara delik oluşturuyor, ancak Güneş gibi orta büyüklükteki yıldızlar bütün nükleer yakıtlarını kullanarak söndüklerinden üst tabakalarını kaybediyor ve beyaz cücelere dönüşüyor. Beyaz cüceler, genellikle bir gezegen büyüklüğündedirler ve ilk oluştuklarında mavimsi beyaz bir ışık yayarlar.

Söz konusu gezegenin büyüklüğünün Güneş Sistemi’ndeki gezegenlere benzediği, Merkür ile Mars arası bir büyüklükte olduğu ve yıldız ile keşfedilen yapı arasındaki mesafenin Merkür ile Güneş arasındakine yakın olduğu anlaşıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilecek durumda
İngiltere Savunma Bakanı: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilecek durumda
NASA’nın Güneş kaşifi, Venüs’ün yüzeyini ilk defa görünür ışıkta fotoğrafladı
NASA’nın Güneş kaşifi, Venüs’ün yüzeyini ilk defa görünür ışıkta fotoğrafladı
Mars, NASA'nın Curiosity adlı uzay aracına hiç nazik davranmıyor
Mars, NASA'nın Curiosity adlı uzay aracına hiç nazik davranmıyor









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim