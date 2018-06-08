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Yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a çıktı

Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a çıktı

08 Haziran 2018 Cuma 11:05
Yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a çıktı

Guatemala'daki FuegoYanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a çıktı.

Guatemalalı yetkililer, 10 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 109'a yükseldiğini kaydetti.

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Yetkililer, 200'e yakın kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, FuegoYanardağı'nda meydana gelen patlamalarla harap olan bölgedeki köylerde biriken ve hala sıcak volkanik atıkların yanı sıra iklim koşullarının da kurtarma ekipleri için tehlikeli olduğunu, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedilmişti.

Yetkililerin, yanardağdaki hareketliliği pazar sabahı fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı belirtiliyor.

Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.
 

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