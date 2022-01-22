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Yaşlı adamın cesedini, maaşını çekmek için postaneye kadar götürdüler

İrlanda'da ölmüş bir adamın cesedi, emekli maaşını çekmek için 2 şahıs tarafından sürüklenerek postaneye götürüldü. Kollarından desteklenen cesetten şüphelenen bir personel, durumu sorgulayınca şüpheliler kaçtı. Polis şimdi hem yaşlı adamın ne zaman ve nasıl öldüğünü araştırıyor hem de kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

22 Ocak 2022 Cumartesi 10:43
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Yaşlı adamın cesedini, maaşını çekmek için postaneye kadar götürdüler
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Irish Times'ın haberine göre Carlow bölgesinde yaşanan olayda emeklinin cesedi yanındaki iki kişi tarafından desteklenerek binaya götürüldü.

NASIL ÖLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Haberde, postane personelinin durumu sorgulamaları üzerine, iki erkeğin kaçtığı bildirildi. İrlanda Polisi, yaşlı adamın açıklanmamış ölümünün nedeninin soruşturulduğunu belirtti. Bir Polis Sözcüsü, yapılacak otopsinin ardından soruşturmanın gideceği yönün netleşeceğini vurguladı.

ÇALIŞANIN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Irish Times gazetesine göre, iki erkek ortalarındaki cesetle sıraları gelip, tezgaha yaklaştıklarında bir postane çalışanı "koluna girilen" adamın durumundan kaygılandı ve durumu sordu. Bunun üzerine iki erkek, cesedi olay yerinde bırakıp kaçtı ve postane çalışanları yaşlı adamın ölü olduğunu anladıklarında şoke oldular.

MAAŞI ÇEKMEK İÇİN GİTMESİ ŞARTTI

İrlanda resmi televizyonu RTE, bir erkeğin postaneye telefon açıp, bir emeklinin maaşını onun yerine çekip çekemeyeceğini sordu. Görevliler, emeklinin bizzat gelmesi gerektiğini söyledi ve isteği reddetti.

Kısa süre sonra iki erkek yanlarında postanede yığılan 60'lı yaşlarındaki bir erkekle geri geldi. RTE, dedektiflerin yaşlı adamın postaneye getirildiğinde zaten ölü olup olmadığını araştırdığını bildirdi. Yakındaki bir evin de olay yeri olarak çemberealındığı bildirildi.

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İrlanda
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